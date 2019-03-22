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Лидеры ЕС в четверг согласились дать Британии отсрочку по Brexit до 22 мая, но только при условии, что британский парламент на следующей неделе все-таки примет соглашение о выходе из ЕС. А это совершенно не гарантировано, пишет Русская служба ВВС.

«Европейский совет обязуется дать отсрочку до 22 мая 2019 года при условии, что Соглашение о выходе будет одобрено британской Палатой общин на следующей неделе.

Учитывая, что Соединенное Королевство не собирается принимать участия в выборах Европейского парламента, отсрочка дальше этой даты невозможна», - говорится в проекте документа, одобренном лидерами 27 стран ЕС.

Окончательно документ будет принят в пятницу, когда завершится саммит ЕС, и до тех пор его содержание еще может измениться.

Британия должна была покинуть Евросоюз 29 марта. Однако в среду премьер-министр Британии Тереза Мэй официально попросила ЕС об отсрочке до 30 июня.

Отсрочка понадобилась, поскольку британский парламент дважды отверг проект соглашения о выходе, составленный правительством Терезы Мэй и Брюсселем.
ForUm

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