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В Украине за два дня до дня голосования на выборах президента запрещено публиковать результаты социологических опросов. Об этом на брифинге заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко, сообщает департамент коммуникации МВД.

«В Украине предвыборная агитация заканчивается в 24:00 в пятницу, 29 марта. С тех пор начинается «день тишины», который есть в украинском законодательстве. В этот день запрещено осуществлять любую агитацию: как публичную агитацию граждан на улице, так и агитацию через СМИ», - отметил Варченко.

Советник министра внутренних дел призвал кандидатов на пост президента Украины воздержаться от подобных правонарушений, соблюдая высокую этику во время этой избирательной кампании и закладывая стандарты на будущее.

«Понимаем, что санкции за нарушение этой нормы закона не высокие, а политическая реклама подробно нормирована украинским законодательством, но призываем участников избирательного процесса и СМИ неуклонно придерживаться имеющихся требований ст. 57 Закона «О выборах президента Украины» и отказаться от обнародования в печатной, аудиовизуальной и в электронных СМИ политической рекламы, выступлений, интервью, очерков, видеофильмов, аудио и видео клипов, других публикаций и сообщений о кандидатах», - подчеркнул он.

«К сожалению, что политическое достоинство пока не является серьезным аргументом в украинском политическом процессе, но мы бы хотели, чтобы все субъекты избирательной кампании, особенно кандидаты на пост президента Украины, помнили, что возможность «вырвать» с нарушением закона один день агитации, приведет к негативным впечатлениям о них», - добавил Варченко.

Также советник министра отметил, что за 2 дня до голосования нельзя публиковать результаты опросов общественного мнения.

Напомним, с 25 марта все центральные органы исполнительной власти, входящие в систему Министерства внутренних дел, перешли на усиленный режим работы за неделю до выборов президента Украины.

В день голосования к охране правопорядка в стране будут привлечены более 134 тысяч сотрудников МВД. 

 
ForUm

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