также в разделеВыборы
Порошенко: Не Коломойскому и не Путину решать, кто будет украинским президентом 62
Место голосования сменили 315 тысяч украинцев 15
Украинцам будут выдавать паспорта и в день выборов 34
Журналистка: Зеленский боится выступать на прямых эфирах и участвовать в дебатах 94
Кандидаты потратили на агитацию 1,2 миллиарда, семь из них – ни гривни 39
На Киевщине секретарем УИК назначили человека, умершего в 2017 году 69
Суды во время выборов будут работать круглосуточно 37
Охранять порядок в день выборов в Киеве будут 6 тысяч полицейских 33
«Гусь» покажет молодежи, как проголосовать на выборах 60
Климкин: Блокирование РФ «нормандских» переговоров является вмешательством в выборы 40
В КИУ рассказали, сколько кандидаты в президенты потратили на рекламу 72
Аброськин: «Воры в законе» попытаются дестабилизировать ситуацию во время выборов 45
Глава ЦИК допустила задержки в подсчете голосов на выборах президента 51
«Гиви» и Захарченко нашли украинских списках избирателей 73
Полиция перешла на усиленный вариант несения службы 40
ЦИК передала за границу 420 тысяч бюллетеней 28
В ЦИК назвали количество граждан, которые изменили место голосования 90
Посол США обратилась к украинцам 302

Никто из российских наблюдателей официально украинскую границу не пересекал. Об этом заявил председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал, сообщает пресс-служба ГПСУ.

«Не было такого прецедента, чтобы приезжали российские наблюдатели. Никто из российских наблюдателей официально украинскую границу не пересекал», - сказал он.

Глава пограничного ведомства также отметил, что Украина получила заявки примерно от 2 тыс. наблюдателей из других стран и в этом вопросе Госпогранслужба сотрудничает с ЦИК, СБУ, Нацполицией.

«Иностранные наблюдатели аккредитованы, соответственно, списки ЦИК нам предоставила. Мы предварительно их проверяем, и они уже прибывают в Украину», - сказал Цигикал.

Председатель ГПСУ отметил о случаях когда под видом представителей ОБСЕ или представителей других иностранных СМИ едут граждане России, которые хотят освещать события в Украине, в таких случаях пограничники их возвращают.

Кроме того, Цигикал напомнил, что Государственная пограничная служба с 2014 года практически работает в усиленном режиме.

Отдельно он отметил об уменьшении количества россиян, которые едут в Украину.

«Если брать количество непропусков граждан РФ, то мы видим, что это где-то около 2,2 тысячи человек. Это больше чем в прошлом году на 25%. Если еще до 2014 года ехало, например, каждый год в сутки у 5,5-6 тысяч человек, то сегодня это 1-1,2 тысяч россиян, пересекающих государственную границу. То есть количество непропусков увеличелось, а количество людей уменьшилось», - отметил председатель ГПСУ.

Напомним, Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ включило 24 граждан России в состав миссии краткосрочных наблюдателей на президентских выборах в Украине.

Украина официально запретила гражданам РФ быть наблюдателями на своих выборах. Верховная Рада приняла соответствующее решение 7 февраля.

В МИД РФ заявили, что РФ не будет посылать своих представителей в Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ на выборы в Украине. 

13 февраля там заявили, что Россия направит своих кандидатов в состав краткосрочной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в Украине в соответствии с полученным приглашением.

20 марта Центральная избирательная комиссия отказала БДИПЧ ОБСЕ в регистрации граждан РФ международными наблюдателями.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
2720 грн.
11
Теги