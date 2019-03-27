Никто из российских наблюдателей официально украинскую границу не пересекал. Об этом заявил председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал, сообщает пресс-служба ГПСУ.

«Не было такого прецедента, чтобы приезжали российские наблюдатели. Никто из российских наблюдателей официально украинскую границу не пересекал», - сказал он.

Глава пограничного ведомства также отметил, что Украина получила заявки примерно от 2 тыс. наблюдателей из других стран и в этом вопросе Госпогранслужба сотрудничает с ЦИК, СБУ, Нацполицией.

«Иностранные наблюдатели аккредитованы, соответственно, списки ЦИК нам предоставила. Мы предварительно их проверяем, и они уже прибывают в Украину», - сказал Цигикал.

Председатель ГПСУ отметил о случаях когда под видом представителей ОБСЕ или представителей других иностранных СМИ едут граждане России, которые хотят освещать события в Украине, в таких случаях пограничники их возвращают.

Кроме того, Цигикал напомнил, что Государственная пограничная служба с 2014 года практически работает в усиленном режиме.

Отдельно он отметил об уменьшении количества россиян, которые едут в Украину.

«Если брать количество непропусков граждан РФ, то мы видим, что это где-то около 2,2 тысячи человек. Это больше чем в прошлом году на 25%. Если еще до 2014 года ехало, например, каждый год в сутки у 5,5-6 тысяч человек, то сегодня это 1-1,2 тысяч россиян, пересекающих государственную границу. То есть количество непропусков увеличелось, а количество людей уменьшилось», - отметил председатель ГПСУ.

Напомним, Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ включило 24 граждан России в состав миссии краткосрочных наблюдателей на президентских выборах в Украине.

Украина официально запретила гражданам РФ быть наблюдателями на своих выборах. Верховная Рада приняла соответствующее решение 7 февраля.

В МИД РФ заявили, что РФ не будет посылать своих представителей в Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ на выборы в Украине.

13 февраля там заявили, что Россия направит своих кандидатов в состав краткосрочной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в Украине в соответствии с полученным приглашением.

20 марта Центральная избирательная комиссия отказала БДИПЧ ОБСЕ в регистрации граждан РФ международными наблюдателями.