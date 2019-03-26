Подольский райсуд столицы отклонил ходатайство защиты руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского о возвращении на доработку прокурору обвинительного акта по его делу, а также продлил ему меру пресечения.

Соответствующее решение во время подготовительного заседания огласила председательствующая коллегии судей Елена Павленко, сообщает Укринформ.

«Коллегия судей постановила: ходатайство защитников обвиняемого о возвращении обвинительного акта отклонить», - сказала она.

В то же время суд удовлетворил ходатайство прокуроров о продлении Вышинскому меры пресечения - содержание под стражей без возможности внесения залога. Таким образом, Вышинский будет находиться под стражей до 24 мая.

В ответ адвокат обвиняемого Андрей Даманский объявил коллегии судей отвод. Он аргументировал свою позицию тем, что коллегия судей является предвзятой к Вышинскому.

Как сообщал ForUm, 15 мая 2018 года Служба безопасности Украины провела обыски в киевских офисах РИА Новости Украина и российского пропагандистского телеканала Russia Today. В тот же день был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

CБУ привела примеры антиукраинской деятельности Вышинского. Ему объявлено о подозрении в госизмене.

Прокуратура АР Крым по результатам досудебного расследования направила в Подольский районный суд Киева обвинительный акт в отношении Вышинского для рассмотрения по существу.

20 марта Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины частично удовлетворил ходатайство стороны защиты Вышинского, передав дело на рассмотрение в Большую палату этого суда.

Сейчас Вышинский находится в Киевском следственном изоляторе.