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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова направила уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой обращение и необходимые медицинские справки, подтверждающие тяжелое состояние незаконно осужденного украинца Павла Гриба. Об этом украинский омбудсмен сообщила на своей странице в Facebook.

«Я направила обращение и все необходимые медицинские исследования, подтверждающие тяжелое состояние Павла, уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. Сейчас она владеет всей необходимой информацией и знает, что непредоставление необходимой медицинской помощи может привести к фатальным последствиям для жизни Павла», - написала она.

Денисова подчеркнула, что голодовка, которую Гриб объявил в знак протеста на вынесенный ему приговор, угрожает его жизни, поскольку он находится в критическом состоянии. «Украинцу необходимо дополнительное медицинское обследование и последующая хирургическая операция», – отметила она.

«Поэтому я еще раз призвала российского омбудсмена вмешаться в процесс для обеспечения надлежащих условий содержания украинца и оказания медицинской помощи», – подытожила Денисова.

Как сообщал ForUm, 22 марта Гриб после оглашения обвинительного приговора в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону объявил голодовку. Он  объяснил решение о голодовке отсутствием медицинской помощи и недопуска к нему украинских врачей.

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области РФ Леонид Петраши сообщил, что Гриб помещен в отдельную камеру СИЗО на фоне голодовки.
ForUm

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