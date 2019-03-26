Осуществленный в марте текущего года перерасчет пенсий позволил увеличить пенсии для почти 9 млн украинцев, причем минимальный размер увеличения составил 100 грн. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Он напомнил, что в марте состоялся новый перерасчет, который в дальнейшем будет проходить в автоматическом режиме с постоянной формулой. «Это был массовый перерасчет, предусмотренный законодательством», - сказал Рева.

Он пояснил, что суть пересчета в том, что показатель средней заработной платы, который применяется для перерасчета пенсий, увеличивается на коэффициент, соответствующий 50 процентам показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50 процентам показателя роста средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы за предыдущий год.

По словам министра, размер пенсий увеличен 8,97 млн украинцам, почти 2,2 млн пенсионеров получили единовременную доплату. Пенсии не пересчитывались тем категориям людей, которые получают пенсии по специальному законодательству. Среди них - прокуроры, экс-народные депутаты и др. Объем роста пенсий разный. Минимальный рост - 100 грн. Вместе с тем увеличение более чем 1000 грн получили 2,45 млн пенсионеров.

Министр отметил, что все вопросы относительно пересчета пенсий можно узнать в органах Пенсионного фонда.

Напомним, в Украине с 1 марта были автоматически пересчитаны пенсии для 10,2 млн пенсионеров.

В марте-апреле 2019 года пенсионеры, которые получают минимальную пенсию, получат компенсацию за невыплаченную индексацию в размере 2410 гривен.