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В Кремле заявили, что согласны на обмен удерживаемыми лицами с Украиной, но есть «нюансы в подходах» в понимании того, что значит «всех на всех».

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя желание Украины в очередной раз поднять на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске вопрос об обмене заложниками, сообщает УНИАН.

В частности, отвечая на вопрос, готова ли Россия провести обмен, Песков отметил: «Хочу сказать слова российского президента о том, что российская сторона является давно сторонницей этого процесса, и в данном случае все утыкается в совершенно разный подход сторон к пониманию того, что значит «всех на всех». К сожалению, здесь существуют нюансы в подходах».

На вопрос, в чем заключаются эти «нюансы», он ответил так: «Этого я бы не стал делать».

Напомним, 25 марта первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко заявила, что российской стороне предложили провести обмен 25 осужденных россиян на 25 украинских политзаключенных 30 марта.
ForUm

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