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Потерпевший аварию из-за шторма круизный лайнер Viking Sky прибыл в гавань Молде на юге Норвегии. Эвакуацию 1300 пассажиров судна остановили, сообщает CNN.

Сообщается, что корабль плывет в сопровождении двух кораблей снабжения и одного буксирного судна. На судне осталось 436 гостей и 458 членов экипажа. Были эвакуированы 479 человек. На данный момент корабль движется в порт.

Основатель и председатель компании Viking Cruises Торстейн Хаген заявил, что надеется на то, что судно прибудет в порт Молде на западном побережье Норвегии уже к вечеру воскресенья.

В спасательной службе рассказали, что вертолеты находятся в режиме ожидания, если капитан судна примет изменения в запланированной операции.

Ранее сообщалось, что было эвакуировано почти 400 человек. Была произведена эвакуация 397 человек из 1373.

Также отметим, что лайнеру удалось запустить три из четырех двигателей, это свидетельствует о способности судна к маневрированию, однако ситуация осложнена сильным ветром.

Напомним, 23 марта вблизи западного побережья Норвегии у круизного корабля компании Viking Ocean Cruises в шторм вышел из строя один из двигателей. Лайнер, на борту которого находились 1300 пассажиров, сумел встать на якорь примерно в 2 км от берега. В операции по эвакуации задействованы вертолеты, на суше организован лагерь для приема людей.
ForUm

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