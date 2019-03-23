От начала суток, 23 марта 2019, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны боевиков. Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны.

Как сообщается, российские оккупационные войска обстреляли из вооружения боевой машины пехоты (БМП) и противотанкового гранатомета позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Золотое-4.

Отмечается, что активность противника была пресечена украинскими военными в течение 30 минут с помощью огневых средств.

«По имеющейся информации боевых потерь среди наших мужественных защитников от начала текущих суток нет», - добавили в ведомстве.

Напомним, на Донбассе от пули снайпера погиб боевой медик.