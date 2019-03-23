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В результате вражеского снайперского обстрела в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб старший боевой медик. Об этом сообщается на странице 24 ОМБр имени Короля Даниила в Facebook.

Как сообщается, обстрел российских оккупационных сил состоялся вблизи населенного пункта Новомихайловка. Боевики совершили три выстрела из снайперской винтовки калибра 12,7 мм

Отмечается, что одна из вражеских пуль пробила защитную стенку укрытия и смертельно ранила старшего боевого медика Маркевича Владимира Михайловича.

«Владимир Михайлович родился 05.02.1971 года, проживал во Львовской области, Николаевском районе, пгт. Раздел. На службе в Королевской бригаде находился с апреля 2018 года. Без отца остался 22-летний сын Кирилл», - рассказали в пресс-службе бригады.

На Донбассе от пули снайпера погиб медик

На Донбассе от пули снайпера погиб медик

Напомним, что 22 марта на Донбассе в результате обстрела украинских позиций со стороны российских оккупационных сил погиб один военнослужащий из состава подразделений операции Объединенных сил, и еще один защитник получил ранения.
ForUm

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