Президент Петр Порошенко призвал Службу безопасности Украины усилить работу по предотвращению попыток вмешательства в деятельность Центризбиркома и провокаций на финальной стадии президентской избирательной кампании. Об этом он заявил во время торжественных мероприятий по случаю 27-й годовщины создания СБУ, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Подчеркиваю, что ставка на этих выборах чрезвычайно высока. Мы будем выбирать будущее Украины на длительную перспективу. Чтобы усилия и жертвы народа не оказались напрасными, мы должны подтвердить неизменность нашего курса. Мы делаем выбор между «быть» и «не быть», - сказал он.

«Путин убежден, если его план изменить власть в Украине сработает, то станет возможным изменение европейского и евроатлантического курса Украины. Для этого им задействован весь арсенал «гибридной» войны, в том числе и в информационном пространстве. Его фейки несут ложь и ненависть, раздор», - отметил Глава государства.

Президент подчеркнул, что сейчас в ход пошли силовые провокации: «Все замечают сейчас, что избирательную кампанию явно хотят перевести в формат уличных столкновений. Кремлю нужно, чтобы пролилась кровь, украинская кровь. Друзья, это не сценарий победы кого-то на выборах. Это - попытка сорвать выборы». Он отметил, что такое развитие событий не является украинскому сценарию.

«Наш сценарий - провести прозрачный и справедливый избирательный процесс, обеспечить честный подсчет голосов. Только так мы сможем продолжить курс, которым мы шли пять лет. Это мой долг как Президента Украины и как гаранта конституционных прав и свобод украинских граждан. Это работа и дело чести СБУ, испытания профессионализма и качества работы вашей службы», - отметил Глава государства.

Он отметил, что особое беспокойство в контексте проведения выборов и подведения их итогов вызывает подрывная деятельность России, том числе и в киберпространстве, а также попытка привлечь правоохранительные органы на сторону той или иной политической силы, в том числе и оппозиционного толка. «Ничего у вас не получится», - добавил Порошенко.

«Предметом особой деятельности и внимания Службы безопасности должно стать предотвращение попыток вмешательства в работу компьютерных систем Центризбиркома и информационных ресурсов, которыми будут распространяться данные о ходе и результатах подсчета голосов. Это ваше дело чести», - сказал Президент.

Однако, по его словам, никто не снимает с СБУ ответственности за блокирование террористической угрозы, защиту объектов критической инфраструктуры, борьбу с организованной преступностью. «В период выборов возможны любые провокации - от вбросов дезинформации до саботажа, диверсий и террористических актов. В конце концов, нельзя забывать и того, что на наших границах вооруженная до зубов русская армия ждет первого попавшегося нашего промаха, нашей слабости, чтобы начать вторжение», - подчеркнул Порошенко.

«Итак, прошу Службу безопасности в этот ответственный период работать с утроенным напряжением и вниманием, с полной отдачей сил. На ошибку у нас просто нет права», - резюмировал он.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что в срыве украинских выборов как в 2014 году, так и в 2019 году заинтересован один человек - его фамилия Путин.