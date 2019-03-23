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Послы стран «Большой семерки» (G7) направили письмо министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с предостережением относительно возможного срыва выборов и угрозы деятельности «экстремистских движений» в Украине. Об этом вечером в пятницу, 22 марта, сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что Радио Свободная Европа / Радио Свобода (RFE / RL) получило копии двух писем, подготовленных Группой послов G7 по поддержке реформ в Украине, в которую входят дипломаты из Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США.

В адресованном Авакову письме от 15 марта французский посол Изабель Дюмон от имени своих коллег-послов написала, что «группа G7 обеспокоена экстремистскими политическими движениями в Украине, насильственные действия которых тревожат».

«Они запугивают украинских граждан, пытаются узурпировать роль Национальной полиции в обеспечении безопасности выборов и наносят ущерб национальной и международной репутации украинского правительства», - заявила Дюмон.

По словам дипломата, письмо на английском и украинском языках отправили в Министерство внутренних дел Украины в тот же день.

Представитель МВД Артем Шевченко подтвердил Радио Свобода, что Аваков его получил.

Журналист Кристофер Миллер в своей статье пишет о тонкой, завуалированной ссылке на Национальный корпус и Национальные дружины в письме, о котором рассказала французская дипломат.

Напомним, российкие хакеры рассылали фейковые письма от имени Авакова.
ForUm

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