Киберполиция установила хакеров, которые рассылали фейковые письма от имени министра внутренних дел Арсена Авакова с «правилами» поведения на выборах, сообщает департамент коммуникации Нацполиции.

Письма посылались с указаниями относительно действий полицейских во время охраны избирательных участков в день волеизъявления граждан.

«Киберполиции установила, что почта, с которой осуществлялась рассылка фейковых писем,, была создана 21 марта 2019 на территории Российской Федерации. При этом злоумышленники использовали средства анонимизации для предотвращения их идентификации», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, в фейковых письмах сотрудников полиции призвали во время охраны общественного порядка в день выборов «совершать действия в пользу одного из кандидатов в президенты и уделить «особое внимание» нарушением законодательства со стороны членов избирательных комиссий и наблюдателей от конкурента этого кандидата».

Напомним, по данным Службы безопасности Украины, накануне предстоящих выборов президента готовится очередной «вброс» в информационное пространство, который будет касаться якобы переписки между руководством СБУ и МВД.