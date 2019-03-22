также в разделеВыборы
Шлапак и Молчанова готовят массовый подкуп студентов и членов избиркомов в пользу Тимошенко 26
СБУ: Готовится «вброс» фейковой приписки между МВД и спецслужбой 27
Президент призвал СБУ усилить защиту компьютерных систем ЦИК 9
Место голосования сменили уже 100 тысяч украинцев 22
Только 12% украинцев верят в честность выборов 24
Для украинских военных создали 93 избирательных участка 11
Самый длинный в истории: в Киеве презентовали бюллетень для выборов президента 121
Луценко: Путин шантажирует украинцев, чтобы повлиять на результаты выборов 97
МВД проверит реестр избирателей 57
ЦИК отказала ОБСЕ в регистрации россиян наблюдателями 80
Луценко: В Дубно задержали участника сетки подкупа избирателей для «кандидата Ю» 62
Подразделения МВД переходят на усиленный режим несения службы 31
Блогер: За Зеленским и Бойко стоят одни и те же люди связанные с Банковой 91
В ЦИК объяснили увеличение количества бюллетеней на первый тур 39
На Львовщине женщину назначили главой УИК без ее ведома 30
Верховный суд вынес решение по иску об однофамильцах в бюллетенях 191
ЦИК заказала на первый тур выборов больше бюллетеней 23
The Jamestown Foundation: На парламентских выборах в Украине пророссийские политические силы будут иметь большие шансы на успех 52

Киберполиция установила хакеров, которые рассылали фейковые письма от имени министра внутренних дел Арсена Авакова с «правилами» поведения на выборах, сообщает департамент коммуникации Нацполиции.

Письма посылались с указаниями относительно действий полицейских во время охраны избирательных участков в день волеизъявления граждан.

«Киберполиции установила, что почта, с которой осуществлялась рассылка фейковых писем,, была создана 21 марта 2019 на территории Российской Федерации. При этом злоумышленники использовали средства анонимизации для предотвращения их идентификации», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, в фейковых письмах сотрудников полиции призвали во время охраны общественного порядка в день выборов «совершать действия в пользу одного из кандидатов в президенты и уделить «особое внимание» нарушением законодательства со стороны членов избирательных комиссий и наблюдателей от конкурента этого кандидата».

Напомним, по данным Службы безопасности Украины, накануне предстоящих выборов президента готовится очередной «вброс» в информационное пространство, который будет касаться якобы переписки между руководством СБУ и МВД.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги