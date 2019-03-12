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В Украине начали проверять операторов газораспределительных сетей из-за завышенных платежек на газ для потребителей.

Об этом сообщила председатель Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко.

«О доначислении в платежки потребителей природного газа. Мы уже вчера одновременно начали плановые и внеплановые проверки деятельности 6 операторов газораспределительных сетей, - это Винницагаз, Волыньгаз, Ивано-Франковскгаз, Киевоблгаз, Харьковгаз, Черниговгаз. Сегодня стартовала проверка Закарпатьегаз и Хмельницкгаз», - написала она в Facebook.

Проверки продлятся до середины апреля.

«Результаты будут публично обнародованы и обсуждены», - заверила Кривенко.

Напомним, платежки с завышенными тарифами на газ, которые пришли потребителям в январе, являются незаконными, платить по ним не нужно, заявил министр социальной политики Андрей Рева. 

В то же время председатель общественного совета Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, заявил, что новые платежки за газ, которые получили украинцы в январе, рассчитаны законно и потребители могут осуществлять оплату по ним.
ForUm

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