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Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), официально обратилась в Государственную регуляторную службу для получения разрешения на внеплановые проверки 30 операторов газораспределительных систем на предмет их работы в режиме суточной балансировки.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава НКРЭКУ Оксана Кривенко, опубликовав копии официального обращения.

«НКРЭКУ обратилась в Государственную регуляторную службу с просьбой разрешить провести внеплановую проверку работы 30 операторов газораспределительных систем в режиме суточного балансирования. В случае получения разрешения будут исследованы соблюдения норм кодекса ГТС», - написала она.

Напомним, 12 марта Кривенко сообщила, что в Украине начали проверять операторов газораспределительных сетей из-за завышенных платежек на газ для потребителей.
ForUm

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