С 25 марта для измерения скорости движения на дорогах Украины патрульные будут использовать еще 25 приборов TruCAM, сообщает пресс-служба патрульной полиции.
Так, общее количество приборов, которые будут использоваться с понедельника, составит 75.
Новые участки использования приборов (обозначены на карте красным цветом) находятся в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Ривненской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях.
«Несмотря на максимально открытый подход к измерению, по состоянию на сегодня (с начала использования) уже составлено более 83 тыс. постановлений о превышении разрешенной скорости движения. Управляйте ответственно», – отметили в полиции.
Как ранее сообщал ForUm, с 8 октября 2018 года нарушения водителей на дорогах начали фиксировать на радары TruCAM - лазерные приборы для измерения скорости движения автомобиля с ведением видеофиксации. До 15 октября приборы работали в пилотном режиме.
Как заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, до конца года на украинских дорогах начнет работать система автоматической видеофиксации нарушений ПДД.
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