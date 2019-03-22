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С 25 марта для измерения скорости движения на дорогах Украины патрульные будут использовать еще 25 приборов TruCAM, сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Так, общее количество приборов, которые будут использоваться с понедельника, составит 75.

Новые участки использования приборов (обозначены на карте красным цветом) находятся в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Ривненской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях.

«Несмотря на максимально открытый подход к измерению, по состоянию на сегодня (с начала использования) уже составлено более 83 тыс. постановлений о превышении разрешенной скорости движения. Управляйте ответственно», – отметили в полиции.

Как ранее сообщал ForUm, с 8 октября 2018 года нарушения водителей на дорогах начали фиксировать на радары TruCAM - лазерные приборы для измерения скорости движения автомобиля с ведением видеофиксации. До 15 октября приборы работали в пилотном режиме.

Как заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, до конца года на украинских дорогах начнет работать система автоматической видеофиксации нарушений ПДД.
ForUm

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