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С понедельника, 30 августа, в шести областях Украины появится 10 новых участков фото- и видеофиксации нарушений скорости с помощью приборов TruCAM. Всего на дорогах Украины будет работать 180 приборов.

Об этом сообщает сайт Патрульной полиции.

С 30 августа 2021 года Патрульная полиция Украины увеличивает количество мест, где патрульные будут контролировать соблюдение скоростного режима с помощью приборов измерения скорости TruCAM.

Посты появятся на 10 новых участках в шести областях Украины - в.Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Харьковской.

Также дополнительно увеличивается количество используемых приборов. Всего на дорогах Украины будет работать 180 приборов TruCAM, а измерения осуществляться на 319 участках.

Где будут работать новые радары TruCAM

Донецкая область

  • г. Краматорск, ул Левобережная

Житомирская область

  • 4-9 км автодороги P-18 Житомир - Попельня - Сквира - Володарка - Ставище

Запорожская область

  • г. Запорожье, ул. Скворцова
  • г. Бердянск, Мелитопольское шоссе

Ивано-Франковская область

  • 51-55 км автодороги Н-10 Стрый - Ивано-Франковск - Черновцы - Мамалыга
  • 137-139 км автодороги Н-10 Стрый - Ивано-Франковск - Черновцы - Мамалыга
  • 113-116 км автодороги Р-24 Татаров - Косов - Коломыя - Каменец-Подольский

Кировоградская область

  • г. Кропивницкий, ул. Вокзальная
  • г. Кропивницкий, ул. Мурманская

Харьковская область

  • 519-532 км автодороги М-03 Киев - Харьков - Должанский

О приближении к местам использовании приборов измерения скорости водителям будут сообщать дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксацию нарушений.

В местах фиксации нарушений скоростного режима будет стоять служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.
ForUm

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