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Пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган потребовала извинений от аналитика Андерса Аслунда.

«Уважаемый господин Аслунд, я хотела бы прочитать не только фразу об отзыве вашего предыдущего заявления, но и извинения за Ваши слова, которые вы сначала сказали о генеральном прокуроре Украины Юрии Луценко», - написала она в Twitter на английском языке.

Напомним, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд, заявивший, что не верит в заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о «списке неприкасаемых» от посла США в Украине Мари Йованович, позже отозвал свои слова.

В интервью «Голосу Америки» Аслунд сказал: «Когда Луценко открывает рот, обычно он врет». По его словам, за время работы генеральным прокурором Луценко не провел ни одного значимого расследования, зато был вовлечен в разного рода «сомнительные дела». 

 
ForUm

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