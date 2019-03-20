также в разделеОбщество
20 марта. Картина дня 12
Комитет ВР поддержал петицию о медицинском каннабисе 11
В Сумах маршрутчик развозил пассажиров, покурив марихуаны 11
В Латвии закрыли российскую выставку к годовщине аннексии Крыма 23
Президент поручил закупить новую партию Javelin 18
Кабмин объявил конкурсы на глав Налоговой и Таможенной служб 9
Горсовет Днипра утвердил премии «охотникам» за вандалами 12
ГБР: Чиновники полиции скрыли нападение на полицию охраны в Кривом Роге 17
На территории ОРЛО создадут 11 терробщин 22
Факт ДТП с сотрудницей полиции в Харькове скрывали от ГБР 10 дней 36
Рейтинг ООН: Украина – самая несчастная страна Европы 54
Москалькова довольна судом над Вышинским 221
Кабмин со скандалом продлил контракт с Коболевым 44
Украина забрала из «ЛНР» еще 60 осужденных 42
Вышинский заявил, что не просил Путина об обмене 36
Двум военным присвоены звания Героя Украину, одному – посмертно 43
В январе украинцев стало на 30 тысяч меньше 50
СМИ: НАБУ закрыло дело против скандального замглавы СБУ 35

Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство по факту возможного разглашения генеральным прокурором Юрием Луценко сведений досудебного расследования по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Маси Найем.


Он напомнил, что 27 декабря 2018 года подал в ГБР заявление о совершении Луценко криминального правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 387 УК, а именно разглашение прокурором сведений досудебного расследования, независимо от того, принимало это лицо непосредственное участие в оперативно-розыскной деятельности, досудебном расследовании.

«Ведомости по заявлению внесены не были, поэтому 4 января я подал в Печерский суд жалобу на бездействие уполномоченных лиц ГБР», - отметил адвокат.

Найем сообщил, что 12 марта он собственноручно передал решение Печерского суда с сопроводительным письмом в ГБР, чтобы обеспечить выполнение решения суда.

«По состоянию на утро 19 марта производство зарегистрировано не было (нам дали такую информацию по телефону). Мы подали заявление о преступлении, предусмотренном ст. 382 УК за неисполнение решения Печерского суда. Только сегодня получили информацию о том, что позавчера ГБР все же зарегистрировало производство», – написал он.

Напомним, что 27 декабря 2018 года Найем подал в ГБР заявлениео совершении Луценко преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 387 УК (разглашение данных досудебного расследования).

Но ГБР отказалось регистрировать уголовное производство, поэтому юрист обратился с иском в суд. 

28 февраля Печерский райсуд Киева обязал ГБР открыть производство в отношении генпрокурора за разглашение им данных досудебного расследования.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

45
Теги