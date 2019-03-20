Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство по факту возможного разглашения генеральным прокурором Юрием Луценко сведений досудебного расследования по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Маси Найем.



Он напомнил, что 27 декабря 2018 года подал в ГБР заявление о совершении Луценко криминального правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 387 УК, а именно разглашение прокурором сведений досудебного расследования, независимо от того, принимало это лицо непосредственное участие в оперативно-розыскной деятельности, досудебном расследовании.



«Ведомости по заявлению внесены не были, поэтому 4 января я подал в Печерский суд жалобу на бездействие уполномоченных лиц ГБР», - отметил адвокат.

Найем сообщил, что 12 марта он собственноручно передал решение Печерского суда с сопроводительным письмом в ГБР, чтобы обеспечить выполнение решения суда.

«По состоянию на утро 19 марта производство зарегистрировано не было (нам дали такую информацию по телефону). Мы подали заявление о преступлении, предусмотренном ст. 382 УК за неисполнение решения Печерского суда. Только сегодня получили информацию о том, что позавчера ГБР все же зарегистрировало производство», – написал он.

Напомним, что 27 декабря 2018 года Найем подал в ГБР заявлениео совершении Луценко преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 387 УК (разглашение данных досудебного расследования).

Но ГБР отказалось регистрировать уголовное производство, поэтому юрист обратился с иском в суд.

28 февраля Печерский райсуд Киева обязал ГБР открыть производство в отношении генпрокурора за разглашение им данных досудебного расследования.