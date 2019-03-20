Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу Казахстана в честь первого президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева, сообщает информагентство «Хабар 24».
«Наша столица должна носить имя первого президента Республики Казахстан и называться Нурсултан. Хотел бы дополнить, что такое предложение уже высказывалось парламентариями в декларации, принятой 23 ноября 2016 года по случаю 25-летия Независимости Республики Казахстан», - отметил Токаев после вступления в должность президента.
Напомним, 19 марта Нурсултан Назарбаев заявил о прекращении своих полномочий президента Казахстана.
20 марта спикер верхней палаты парламента Казахстана, Сената, Касым-Жомарт Токаев принял присягу исполняющего обязанности президента.
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