Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в воскресенье, 24 марта, выдал указ о назначение Марата Таджина новым государственным секретарем республики. Об этом сообщает Nur.kz.
Ранее Таджин занимал в разные годы должности посла Казахстана в РФ, государственного секретаря республики, помощника президента - секретаря Совета безопасности Казахстана.
«Назначить Тажина Марата Муханбетказиевича государственным секретарем Республики Казахстан, освободив от должности первого заместителя руководителя администрации президента Республики Казахстан», - говорится в президентском указе.
Также сегодня Токаев назначил Бактыжана Сагинтаева руководителем администрации президента республики.
«Назначить Сагинтаева Бакытжана Абдировича руководителем администрации президента Республики Казахстан, освободив от должности государственного секретаря Республики Казахстан», - говориться в заявлении.
Напомним, столицу Казахстана официально переименовали. Новый президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании Астаны в Нур-Султан в соответствии с местным законом об административно-территориальном устройстве.
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