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В Казахстане – массовые протесты против переименования столицы 190

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в субботу, 23 марта, подписал указ о переименовании Астаны в город Нур-Султан.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Переименовать город Астану - столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан - столицу Республики Казахстан», - говорится в документе.

Отмечается, что указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Как сообщалось, Токаев в среду, 20 марта, предложил назвать столицу республики в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева.

Парламент Казахстана на совместном заседании палат в среду принял законодательные поправки в Конституцию относительно переименования.

Но в Казахстане произошли массовые протесты против переименования столицы.

Назарбаев 19 марта заявил, что подает в отставку. О сложении полномочий он объявил в обращении к народу.
ForUm

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