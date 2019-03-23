Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в субботу, 23 марта, подписал указ о переименовании Астаны в город Нур-Султан.
Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
«Переименовать город Астану - столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан - столицу Республики Казахстан», - говорится в документе.
Отмечается, что указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
Как сообщалось, Токаев в среду, 20 марта, предложил назвать столицу республики в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева.
Парламент Казахстана на совместном заседании палат в среду принял законодательные поправки в Конституцию относительно переименования.
Но в Казахстане произошли массовые протесты против переименования столицы.
Назарбаев 19 марта заявил, что подает в отставку. О сложении полномочий он объявил в обращении к народу.
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