19 марта 2019 Шевченковский районный суд Львова избрал 20-летнему солдату срочной службы ВПС «Сянки» Мостиского пограничного отряда меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток без альтернативы внесения залога. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Западного региона Украины.

Кроме того, пограничнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). За совершенное ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 18 марта в 12:48 во время несения службы в пограничном наряде подозреваемый совершил одиночный выстрел из полученного им оружия у прапорщика и нанес удары в различные части тела пострадавшего. От полученной травмы старшина скончался по дороге в больницу.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляется Территориальным управлением ГБР во Львове, а процессуальное руководство – военной прокуратурой Львовского гарнизона. Солдат задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.