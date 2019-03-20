также в разделеОбщество
НАБУ закрыло дело против скандального замглавы СБУ 2
В украинскую армию поступили ударные турецкие беспилотники 7
Суд отклонил жалобы адвокатов Януковича на приговор 13
ГПУ расследует возможные махинации с «пакетами малыша» 12
Суд приступает к исправлению ошибок в приговоре Януковичу 37
Прокремлевский суд арестовал экс-президента Крыма 37
Прокурор просит 14 лет для Лусварги 21
Военные уничтожили трех боевиков и их военный автомобиль 32
19 марта. Картина дня 34
Задержан мужчина, который с 2016 года терроризировал полицейских порнографией 63
Сайт об агрессии РФ в Украине стал доступен на русском языке 82
Уникальные пещеры Тернопольщины могут попасть в перечень ЮНЕСКО 59
28 членов «Самообороны Крыма» объявлены в розыск 28
Синоптик сказала, когда в Украине потеплеет 54
Денисова показала камеру Вышинского 75
Укрзализныця запускает новый поезд в Одессу 157
СБУ блокировала деятельность организаторов «Forex Trend Limited» 18
Москалькова едет в Киев на суд над Вышинским 28

19 марта 2019 Шевченковский районный суд Львова избрал 20-летнему солдату срочной службы ВПС «Сянки» Мостиского пограничного отряда меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток без альтернативы внесения залога. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Западного региона Украины.

Кроме того, пограничнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). За совершенное ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 18 марта в 12:48 во время несения службы в пограничном наряде подозреваемый совершил одиночный выстрел из полученного им оружия у прапорщика и нанес удары в различные части тела пострадавшего. От полученной травмы старшина скончался по дороге в больницу.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляется Территориальным управлением ГБР во Львове, а процессуальное руководство – военной прокуратурой Львовского гарнизона. Солдат задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
2720 грн.
38
Теги