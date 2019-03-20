также в разделеМир
И.о. президента Казахстана предложил переименовать столицу в Нурсултан 10
Франция выдала ордера на арест экс-руководителей федерации легкой атлетики РФ 16
СМИ: Экс-адвокат Трампа получал деньги от фирмы российского олигарха 12
В ОБСЕ раскритиковали законы о фейковых новостях в РФ 18
Новый президент Казахстана вступил в должность 62
Стало известно, кто будет руководить Казахстаном до 2020 года 65
Польша не пригласила Путина на годовщину начала Второй мировой войны 74
Перед выборами Facebook ужесточает борьбу с фейками 9
В США за пьянство задержали экс-президента Перу 15
Задержаны трое подозреваемых в причастности к стрельбе в Утрехте 18
Назарбаев ушел в отставку с поста президента Казахстана 233
Полиция Нидерландов задержала подозреваемого в расстреле пассажиров трамвая 60
Макрон хочет запретить протесты на Елисейских полях 17
Число погибших в результате стрельбы в Утрехте увеличилось до 3 человек 36
В Нидерландах неизвестный открыл огонь по пассажирам трамвая, есть жертвы 37
Протесты «желтых жилетов»: В Париже ограблены и сожжены магазины, 220 задержанных 27
Митингующие в Сербии окружили дом президента Вучича 72
Мэй призвала британский парламент к патриотизму в вопросе с Brexit 37

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн поклялась никогда не произносить имя человека, обвиняемого в массовом убийстве людей в мечетях Крайстчерча. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Telegraph.

«Он пытался добиться многих целей своим актом террора, но одной из них была известность - вот почему вы никогда не услышите, чтобы я упоминала его имя», - сказала Ардерн, выступая в парламенте.

Во вторник премьер-министр Ардерн выступила со специальным обращением к парламенту, начав его арабским приветствием «Ас-саляму алейкум», что означает «мир вам».

«Я призываю вас называть имена тех, кого мы потеряли, а не имя того человека, который отобрал у них жизнь. Он террорист. Он преступник. Он экстремист. И он останется для меня безымянным», - заявила Ардерн.

Напоминаем, 15 марта в мечети новозеландского города Крайстчерча произошла стрельба, после чего еще одна – в мечети пригорода Линвуда. Также полиция обезвредила ряд самодельных взрывных устройств, обнаруженных в автомобилях после обстрела мечети.

Позже полиция задержала четырех участников нападения: трех мужчин и женщину. Отмечается, что один из боевиков снимал, как он стреляет в жертв. Считается, что одним из вооруженных людей является австралиец, написавший 74-страничный манифест, из которого ясно, что это террористический акт.

Всего в результате нападения, по последним данным, погибли 49 человек, 47 ранены.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
2720 грн.
22
Теги