Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн поклялась никогда не произносить имя человека, обвиняемого в массовом убийстве людей в мечетях Крайстчерча. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Telegraph.

«Он пытался добиться многих целей своим актом террора, но одной из них была известность - вот почему вы никогда не услышите, чтобы я упоминала его имя», - сказала Ардерн, выступая в парламенте.

Во вторник премьер-министр Ардерн выступила со специальным обращением к парламенту, начав его арабским приветствием «Ас-саляму алейкум», что означает «мир вам».

«Я призываю вас называть имена тех, кого мы потеряли, а не имя того человека, который отобрал у них жизнь. Он террорист. Он преступник. Он экстремист. И он останется для меня безымянным», - заявила Ардерн.

Напоминаем, 15 марта в мечети новозеландского города Крайстчерча произошла стрельба, после чего еще одна – в мечети пригорода Линвуда. Также полиция обезвредила ряд самодельных взрывных устройств, обнаруженных в автомобилях после обстрела мечети.

Позже полиция задержала четырех участников нападения: трех мужчин и женщину. Отмечается, что один из боевиков снимал, как он стреляет в жертв. Считается, что одним из вооруженных людей является австралиец, написавший 74-страничный манифест, из которого ясно, что это террористический акт.

Всего в результате нападения, по последним данным, погибли 49 человек, 47 ранены.