Сотрудники Чугуевского отдела полиции задержали по подозрению в совершении жестокого убийства военнослужащего троих ребят и девушку, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

16 марта в дежурную часть поступило сообщение о том, что на расстоянии примерно 1 км от территории воинской части в Чугуеве в лесополосе обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа во главе с руководством отдела. Работники полиции установили личность погибшего. Им оказался 26-летний военнослужащий.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники Чугуевского отдела полиции разоблачили группу лиц, причастных к преступлению. Ими оказались 15, 16 и 18-летние местные ребята и 22-летняя жительница Харькова.

В течение дня 13 марта компания находилась в Чугуеве. Около 23:00 на территории автовокзала они встретили мужчину, вместе с которым последовали в подъезд 9-этажного дома распивать спиртные напитки.

Во время употребления алкоголя девушка рассказала ребятам, что 26-летний мужчина якобы ее изнасиловал. Также она сообщила, что у него есть банковская карта, на которой много денег и предложила ребятам за вознаграждение его убить.

Для реализации преступного умысла они разработали план убийства. Затем ребята предложили мужчине пойти с ними в лес, где жестоко убили его. Злоумышленники нанесли пострадавшему несколько ударов ножом по голове, конечностям и туловищу. После того как пострадавший потерял сознание, юноши забрали его одежду и другие вещи, сожгли и покинули место преступления.

Когда ребята вернулись к девушке, то сообщили, что выполнили заказ и показали в подтверждение видео.

По данному факту следственным открыто уголовное производство п.п.6, 11, 12, ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается. Проводятся первоочередные следственные розыскные действия для полного и всестороннего исследования обстоятельств происшествия.