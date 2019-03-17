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В лесу у с.Клугино-Башкировка Чугуевского района Харьковской области было найдено тело военнослужащего 92-й отдельной механизированной бригады.

«Был найден гражданскими лицами неизвестный мужчина без признаков жизни. Во время выяснения личности была установлена личность - военнослужащий по контракту... По данному факту назначено служебное расследование и открыто уголовное производство по ст.115 ч.1 (убийство) УК», - говорится в сообщении, опубликованном на странице 92-й ОМБ в соцсети Facebook в воскресенье.

Солдат отсутствовал на службе, начиная с 14 марта. Об этом были проинформированы соответствующие инстанции, его искали.
ForUm

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