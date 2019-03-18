На теле найденного в поселке Калугин-Башкировка военнослужащего 92-й отдельной механизированной бригады обнаружены колото-резаные раны шеи и рук, синяки в области грудной клетки, сообщает пресс-служба полиции.

Тело умершего с признаками насильственной смерти обнаружили 16 марта около 16:10 вблизи местного кладбища.

В ходе проведения розыскных мероприятий полицейские установили, что погибшим является 37-летний уроженец Луганской области. Мужчина проходил военную службу в городе Чугуев Харьковской области и с 13 марта не появлялся по месту несения службы.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры по установлению и задержанию лица, причастного к совершению уголовного преступления.