Службой внешней разведки Украины до официального назначения указом Президента председателя службы уполномочены управлять двое первых заместителей - Андрей Алексеенко и Сергей Семочко.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, оба первых заместителя будут исполнять обязанности руководителя службы согласно своему направлению работы, передает УНИАН.

«У нас в штате есть два первых заместителя: Андрей Алексеенко и Сергей Семочко - они уполномочены исполнять обязанности председателя службы по линии своего кураторства до соответствующего указа президента о назначении председателя СВРУ», - заявили в пресс-службе.

Напомним, журналисты программы «Наші Гроші» с Денисом Бигусом» провели расследование и выяснили, что первый заместитель главы Службы внешней разведки Сергей Семочко владеет недвижимостью на более чем 200 млн грн, а у членов его семьи российское гражданство и бизнес в Крыму. Кроме того, согласно расследованию, во время его работы в контрразведке с фармацевтических компаний требовали взятки.

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство в отношении Семочко.

Контрразведка подтвердила, что жена и дочь Семочко имеют российское гражданство.

В СБУ подтвердили проведение следственных действий в Семочко, но заметили, что выводы делать рано.

14 марта Президент Петр Порошенко уволил председателя Службы внешней разведки Украины Егора Божко.