Медики диагностировали у госпитализированных учеников школы №112 в Днепре острую кишечную инфекцию, сообщает пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области.

Отмечается, что по состоянию на 14:00 в ГУ поступило 13 экстренных сообщений о заболеваемости детей школы № 112 острой кишечной инфекцией. В лечебно-профилактические заведения города госпитализированы 13 детей.

В школе учатся 1112 детей, в т.ч. 204 учеников начальных классов СОШ №126, в которой в настоящее время проводятся ремонтные работы.

Специалистами Госпродпотребслужбы продолжается санитарно-эпидемиологическое расследование заболеваемости детей учебного заведения. С целью выяснения обстоятельств заболеваемости детей отобрано 40 смывов с объектов окружающей среды, 8 готовых блюд и 6 проб воды питьевой для проведения лабораторных исследований.

Ранее сообщалось, что 14 марта в Днипре более 500 учеников одной из школ не явились на уроки, 12 детей госпитализированы.