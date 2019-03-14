Сегодня, 14 марта, в Днипре более 500 учеников одной из школ не явились на уроки, 12 детей госпитализированы, сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

На обучение в школу в Шевченковском районе не явились 512 учеников из 904. По неофициальной информации, 94 из них пожаловались на плохое самочувствие. 12 школьников госпитализированы в больницу. Им оказывается медицинская помощь.

Сейчас в школе работают сотрудники отдела ювенальной превенции УПД ГУНП в Днепропетровской области. Также на место выехала санэпидемстанция, которая выясняет причины ухудшения самочувствия школьников.

Информация по данному факту внесена в журнал единого учета. Причины ухудшения состояния здоровья детей и другие обстоятельства происшествия устанавливаются.