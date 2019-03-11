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Апелляционный суд Амстердама (Нидерланды) определил 11 июня датой вынесения решения по апелляции музеев оккупированного Крыма на решение о возврате Украине коллекции «скифского золота». Об этом сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов.

«Апелляционный суд Амстердама определил 11 июня как ориентировочную дату вынесения решения по делу о «скифском золоте», - написал он в Facebook.

Напомним, Апелляционный суд Амстердама (Нидерланды) начал рассматривать апелляцию музеев аннексированного Россией Крыма решения о возвращении Украине коллекции «скифского золота». 

Напомним, 14 декабря 2016 года окружной суд Амстердама принял решение о возвращении скифского золота Украине.
Экспонаты крымских музеев использовались для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря», которая с февраля по август 2014 года проходила в Музее Алларда Пирсона.  

В числе музеев, чьи экспонаты сейчас находятся в Амстердаме, - Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник «Херсонес Таврический». Экспонаты Киевского музея, которые также были представлены на выставке, в сентябре были возвращены Украине.

В начале 2017 музеи Крыма подали в окружной суд Амстердама апелляционную жалобу на ранее принятое им решение вернуть Украине коллекцию скифского золота, состоящую из более 2 тыс. предметов со страховой оценочной стоимостью около $2 млн.

 
ForUm

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