Владельцы легендарного небоскреба Chrysler Building, одного из наиболее узнаваемых зданий Нью-Йорка, исполнили свое намерение продать его, выручив за свою собственность $ 150 миллионов. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на американское издание The Wall Street Journal.

На данный момент известно, что после длительных переговоров решение приобрести небоскреб приняла компания RFR Holding - партнеры нынешних владельцев здания. На сегодня небоскреб, которому в следующем году исполнится 90 лет, принадлежит государственному фонду Абу-Даби - Abu Dhabi Investment Council (90%) и девелоперу Tishman Speyer Properties (10%).

Фонд Абу-Даби, отмечает издание, продает здание значительно дешевле, чем приобретал - так, в 2008 году саудиты заплатили за 90%-ю долю в Сhrysler Building $ 800 млн; однако последующий кризис значительно уронил цены на недвижимость.

Уже достаточно старое здание в восточной части острова Манхэттен, хотя и является одним из самых узнаваемых символов Нью-Йорка, уже став легендарным, сейчас с трудом конкурирует с ультрасовременными офисными башнями, которые наводнили центр Нью-Йорка; кроме этого, здание очень тяжело ремонтировать и обслуживать, а земля под ним принадлежит частной школе Cooper Union, и в 2018 году аренда подорожала до $ 32,5 млн в год.

Chrysler Building был возведен в 1930 году во время расцвета корпорации Chrysler и по ее заказу; до 1953 года здание оставалось штаб-квартирой Chrysler. За почти 90 лет своей истории Chrysler Building стал легендой Нью-Йорка - легко узнаваемое здание фигурирует почти в каждом фильме, где есть "Большое яблоко" (Нью-Йорк - ред.). 77 этажей небоскреба вздымаются на 320 метров и в течении 11 месяцев - до постройки 380-метрового Empire State Building в 1931 году - Chrysler Building оставался самым высоким зданием в мире.