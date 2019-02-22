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Суд в американском штате Вирджиния вынесет приговор бывшему руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту по обвинению в банковском и налоговом мошенничестве 8 марта. Соответствующее объявление суд сделал 21 февраля, сообщает Радио Свобода.

В августе прошлого года суд присяжных признал Манафорта виновным по восьми пунктам обвинения, среди которых банковское и налоговое мошенничество, связанное с деньгами, заработанными за услуги, предоставленные им украинским политикам.

Специальный прокурор Роберт Мюллер, который расследует российское вмешательство в президентские выборы США 2016 года, недавно заявил, что Манафорт заслуживает длительного срока заключения за совершенные им финансовые преступления.

Мюллер утверждает, что Манафорт нарушил условия соглашения со следствием, которое должно было обеспечить ему более мягкое наказание, и должен провести в заключении от 19,6 до 24,6 лет.

Также Манафорту, вероятно, придется выплатить федеральной власти около 55 млн долларов штрафа.

Экс-глава кампании Трампа также должен быть осужден по делу о деятельности в США как незарегистрированный иностранный агент и отмывании денег.
ForUm

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