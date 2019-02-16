Офис спецпрокурора США Роберта Мюллера рекомендует 19-24 года заключения для экс-главы предвыборной кампании Дональда Трампа по обвинению в налоговом и банковском мошенничестве.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Bloomberg.

«Офис Мюллера не рекомендует конкретного приговора, но утверждает, что согласен с подсчетом, по которому Манафорт должен провести в тюрьме от 235 до 293 месяцев.

Манафорту также придется заплатить более 24 миллионов долларов за реституцию», - говорится в сообщении.

«Приговор Манафорту может стать крупнейшим в рамках расследования вмешательства РФ в выборы, если федеральный судья согласится на это. Это также создает серьезный риск для 69-летнего Манафорта провести остаток своей жизни в тюрьме», - пишет Bloomberg.

Отмечается, что прокуроры попросили судью установить дату вынесения приговора.

Ранее сообщалось, что Пол Манафорт продолжал заниматься политическими вопросами в Украине в 2018 году, после того, как ему был вынесены обвинения в рамках следствия спецпрокурора Мюллера.

Команда Мюллера обнаружила, что Килимник поддерживал связь с российской разведкой во время президентской кампании 2016 года. Сам Килимник это отрицает.

Ранее в интервью Радио Свободе Килимник рассказал, как работал на Пола Манафорта в Украине и США и заявил, что не связан с ГРУ РФ.

В расследовании Роберта Мюллера Килимника называют «бывшим российским разведчиком», обозначая в материалах дела как «Лицо А» и не обнародуя больше никаких деталей.

Согласно опубликованным данным, Килимник работал с Манафортом и руководил его киевским офисом с 2005 до 2015 гг., а также «видел, как Манафорт работал в разных странах». О каких конкретно странах идет речь, он не уточнил, отметив, что они находятся «в Европе и Африке».

В августе жюри присяжных признало Манафорта виновным по 8 из 18 пунктов обвинения, включая налоговые махинации, нарушения банкового законодательства и сокрытие счетов в иностранных банках.