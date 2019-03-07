США поддерживают заявление посла в Украине Мари Йованович о необходимости уволить главу Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Об этом заявил на пресс-конференции заместитель госсекретаря США Девид Хейл, передает LIGA.net.

«Посол Йованович представляет в Украине президента США. И США поддерживают ее заявления», - сказал он.

Хейл отметил, что США хотят того же, чего хочет украинский народ, как это было заявлено во время Революции Достоинства. «Украинский народ сделал свой выбор в пользу прозрачности, подотчетности и эффективного управления. Важно, чтобы институции в Украине возглавляли люди, которые преданы таким принципам.

Особенно если речь идет об институциях, которые должны следить за соблюдением этих принципов», - добавил он.

Напомним, посол США в Украине Мари Йованович призвала заменить руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

«Для целостности антикоррупционных институтов должен быть заменен специальный антикоррупционный прокурор. Тому, кто был пойман на предоставлении консультаций подозреваемым, как избежать ответственности по обвинению в коррупции, нельзя доверить вести эти самые дела», - заявила она.

В свою очередь Холодницкий отказался комментировать слова посла. В то же время он назвал недопустимым вмешательство во внутренние дела другого государства.