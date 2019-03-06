Кабинет Министров Украины утвердил положения о Государственных налоговой и таможенной службах, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании, сообщает 112 Украина.

Министр финансов Оксана Маркарова отметила, что это только переходные положения, чтобы правительство могло как можно быстрее начать конкурсы в Налоговую и Таможенную службы.

Проект акта был разработан в связи с реорганизацией Государственной фискальной службы и разделением ее на Налоговую и Таможенную службы. Деятельность обеих служб будет координироваться Кабмином.

Главы служб назначаются на конкурсной основе и увольняются правительством по предложению комиссии по вопросам высшего корпуса госслужбы.

Как ранее сообщал ForUm, 18 декабря 2018 года Кабинет Министров Украины одобрил с доработкой постановление о реорганизации Государственной фискальной службы путем разделения на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.

15 января постановление подписал премьер-министр Владимир Гройсман.