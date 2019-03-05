также в разделеОбщество
ГПУ отрицает связь убитого ювелира и дела «бриллиантовых прокуроров» 7
Совет Европы: В РФ значительно вырос уровень нетерпимости к украинцам 8
ГПСУ выясняет, как авто с героином прошло через украинскую границу 15
Премьер распорядился проверить поставщиков энергоресурсов 9
НАБУ открыло еще одно дело по хищениям в оборонке 19
Президент утвердил новую концепцию борьбы с терроризмом 24
«Укроборонпром»: Задержания в «Спецтехноэкспорте» не связаны с расследованием журналистов 18
Росгвардия начала патрулировать Керченский мост 46
На Донбассе военные уничтожили огневую точку боевиков «Прыщ» 38
В Украине придумали новую схему махинаций с «евробляхами» 84
В «Оппозиционной платформе – За жизнь» призвали всех кандидатов в президенты осудить уничтожение антифашистского памятника во Львове 27
Гройсман пригрозил назначить министрам курс лечения зависимости от соцсетей 47
Гладковский-младший подал в суд на Бигуса 47
Комитет Европарламента одобрил отказ от перевода часов 60
Сын Гладковского собрался через суд «выписать люлей» журналистам 147
«Укроборонпром» опроверг информацию о завышении цен на приборы для Ан-26 99
Суд почти в три раза уменьшил размер залога Насирову 32
Украинцы стали есть меньше картофеля 63

Архиепископ Крымской епархии Православной церкви Украины Климент все равно поедет на суд к политзаключенному Павлу Грибу в Ростов-на-Дону.

Об этом в эфире «Прямого» сообщил отец политзаключенного Игорь Гриб.

«Вчера я разговаривал с владыкой. Он сказал: «я поеду, я доеду и буду у Павла». И я думаю, что на этих заседаниях на следующей неделе он будет в Ростове-на-Дону», - сказал он.

Напомним, 3 марта архиепископа Крымской епархии Православной церкви Украины Климент должен был выехать на встречу с политзаключенным Павлом Грибом в городе Ростове-на-Дону. Российские правоохранители задержали его прямо в автобусе на центральном автовокзале Симферополя и отвезли в райотдел полиции. Вечером в тот же день его отпустили.

Позже Климент сообщил, что опасность со стороны российских силовиков в аннексированном Крыму сохраняется, дело против него не закрыто.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1599 грн.
13
Теги