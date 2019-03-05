Архиепископ Крымской епархии Православной церкви Украины Климент все равно поедет на суд к политзаключенному Павлу Грибу в Ростов-на-Дону.

Об этом в эфире «Прямого» сообщил отец политзаключенного Игорь Гриб.

«Вчера я разговаривал с владыкой. Он сказал: «я поеду, я доеду и буду у Павла». И я думаю, что на этих заседаниях на следующей неделе он будет в Ростове-на-Дону», - сказал он.

Напомним, 3 марта архиепископа Крымской епархии Православной церкви Украины Климент должен был выехать на встречу с политзаключенным Павлом Грибом в городе Ростове-на-Дону. Российские правоохранители задержали его прямо в автобусе на центральном автовокзале Симферополя и отвезли в райотдел полиции. Вечером в тот же день его отпустили.

Позже Климент сообщил, что опасность со стороны российских силовиков в аннексированном Крыму сохраняется, дело против него не закрыто.