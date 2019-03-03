Архиепископа Симферопольского и Крымского Климента отпустили из Киевского райотдела полиции Симферополя без составления протокола

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Twitter.

«Архиепископа Климента отпустили без составления протокола.Он на свободе!», - написал Полозов.

Как сообщалось, архиепископ Симферопольский и Крымский Климент должен был 3 марта выехать в Ростов-на-Дону на встречу с политзаключенным Павлом Грибом. Его задержали прямо в автобусе на центральном автовокзале Симферополя и отвезли в Центральный райотдел полиции.

Владыка рассказал СМИ, что его задержали, чтобы допросить по делу об ограблении церкви в Симферополе, где он служит.

В частности, Климент рассказал подробности своего задержания.

«После богослужения я отправился на автовокзал для того, чтобы поехать в Ростов и принять участие в судебном заседании по Павлу Грибу, а затем на следующий день, во вторник, посетить его в СИЗО и исповедовать,и причастить с разрешения суда. За 15 минут до отъезда автобуса, в котором я находился, подошел наряд полиции, попросили предоставить документы и показать вещи... После этого меня попросили пройти в дежурную часть при автовокзале, там продержали очень долго, отвезли в центральный райотдел полиции Симферополя», - рассказал священник.

Позже архиепископа перевезли в Киевский райотдел полиции в Симферополе для опроса по новому заявлению - о том, что он якобы "нецензурно ругался" на рынке центрального вокзала Симферополя. В отношении него собирались составить протокол о "мелком хулиганстве".

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова назвала причину задержания Климента.