Вчера, 17 февраля, в Киеве был побит рекорд среднесуточной температуры воздуха, сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории.

«Нынешняя зима отметилась первым весенним температурным рекордом в Киеве. По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 17 февраля в столице был побит рекорд среднесуточной температуры воздуха. Она впервые за 139 лет составляла + 4,6° С, что на 0,1° С выше предыдущего рекордного значения температуры для этого дня в 1974 году», – гвоорится в сообщении.

Также отмечается, что по климатической норме такая температура соответствует 29 марта.