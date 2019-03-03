Разработанный компанией SpaceX корабль многоразового использования Crew Dragon для пилотируемых полетов успешно состыковался с Международной космической станцией в воскресенье, 3 марта. Об этом сообщает DW.

Как отмечается, стыковка состоялась в 05.51 по североамериканскому восточному времени (12.51 по Киеву). Перед этим корабль выполнил серию маневров.

В специальной капсуле для астронавтов на борту Crew Dragon находится облаченный в скафандр манекен, которого основатель SpaceX Илон Маск назвал Рипли (по имени персонажа фильма «Чужой»). Датчики на манекене позволят измерить перегрузки, ожидающие будущих астронавтов.

Crew Dragon был запущен в испытательный полет с мыса Канаверал во Флориде в ночь на 2 марта. Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн расценил запуск как «революционный шаг на пути к полетам человечества на Луну, Марс и за их пределы».

Crew Dragon является усовершенствованной версией многоразового космического корабля Dragon производства компании SpaceX, с помощью которого на МКС неоднократно доставлялись грузы. Уже в 2019 году NASA планирует осуществлять запуски аппарата Crew Dragon с экипажем. Первый из них ожидается в июле.

SpaceX наряду с американской корпорацией Boeing принимает участие в программе NASA Commercial Crew Program, цель которой - доставка астронавтов в космос.

В 2011 году США завершили программу Space Transportation System, и многоразовые космические челноки Shuttle, используемые в рамках программы, были списаны. После этого доставка американских астронавтов и грузов на МКС происходила только при помощи российских ракет «Союз». Договор с Россией истекает в ноябре 2019 года, после чего эту задачу будут осуществлять SpaceX и Boeing.

Напомним, запуск космического корабля Crew Dragon компании SpaceX стал революцией на пути к полетам на Луну и Марс. Об этом заявил глава NASA Джим Брайденстайн.