SpaceX запустила в космос первый частный корабль с манекеном на борту.

Американская космическая компания SpaceX бизнесмена Илона Маска провела успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с новейшим космическим кораблем многоразового использования Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте NASA.

Согласно сообщению, запуск был осуществлен сегодня ночью с исторического стартового комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида).

Как отмечается, это первый испытательный полет новейшего американского корабля Crew Dragon, который оснащен системой экстренной эвакуации экипажа на случай аварии на старте. Он осуществляется в непилотируемом режиме.

На борту семиместного корабля находится облаченный в скафандр манекен по имени Рипли, названный в честь героини фантастического фильма «Чужие». Датчики в скафандре будут отслеживать «состояние» командира корабля на всех этапах полета.

Также Crew Dragon доставит для экипажа МКС 182 кг продовольствия и научного оборудования и материалов.

Со станцией корабль должен будет состыковаться самостоятельно 3 марта. Механическая рука-манипулятор Canadarm-2 МКС для захвата и присоединения корабля к станции использоваться не будет.

Напомним, ранее в NASA заявили, что корабли Boeing и SpaceX несут угрозу для космической программы. В частности, в агентстве полагают, что недоработки в корабле Crew Dragon могут сказаться на безопасности полетов.

К слову, NASA может привлечь Украину к проектам по исследованию Луны.