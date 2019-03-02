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Запуск космического корабля Crew Dragon компании SpaceX стал революцией на пути к полетам на Луну и Марс. Об этом заявил глава NASA Джим Брайденстайн, передает сайт NASA.

По его словам, запуск Crew Dragon, который предназначен для пилотируемых полетов, является революционным шагом на пути к полетам на Луну и Марс.

«Этот первый запуск космической системы, предназначенной для полетов, которая создана и управляется в рамках партнерства между частным и государственными секторами является революционным шагом на нашем пути к полетам на Луну, Марс и далее», - отметил Брайденстайн.

Он также подчеркнул, что запуск корабля «знаменует собой новую главу в американских достижениях».

Напомним, сегодня SpaceX запустила в космос первый частный корабль. Корабль Crew Dragon должен в полностью автоматическом режиме пристыковаться к Международной космической станции 3 марта в 10:00 по киевскому времени.

До этого в NASA заявили, что корабли Boeing и SpaceX несут угрозу для космической программы.
ForUm

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