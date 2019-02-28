Статья Уголовного кодекса 368-2 о наказании за незаконное обогащение была признана неконституционной, поскольку она нарушает статью 62 Конституции Украины и презумпцию невиновности. Об этом на брифинге заявил глава КСУ Станислав Шевчук, сообщает LIGA.net.

«Из анализа этой статьи можно сделать вывод, что сам субъект должен доказать, что он получил эти активы законно», - сказал он.

В то же время, по словам Шевчука, презумпция невиновности состоит в том, что вину лица, если это уголовный процесс, должно доказывать государство. «То есть государство должно доказывать незаконность полученных активов», - сказал судья.

По его словам, в статье 368-2 есть «элементы возложения доказывания на лицо, что принцип презумпции невиновности категорически запрещает».

Глава КСУ утверждает, что статья 368-2 УК в ее сегодняшней редакции позволяет привлечь лицо к уголовной ответственности при отсутствии доказательств. Он отметил, что говорит гипотетически, так как статья не работала на протяжении более 5 лет.

«Может и не случайно она не работала, потому что судьи прежде всего смотрят на Конституцию и презумпцию невиновности», - сказал он.

Шевчук считает, что негативная реакция на решение КСУ связана с тем, что большинство не понимает сути этого решения.



Напомним, 26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение.

28 февраля Президент Петр Порошенко подписал проект закона о внесении изменений в законодательные акты относительно ответственности за незаконное обогащение и внес его как неотложный на рассмотрение Верховной Рады.