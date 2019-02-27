Украина может отказаться от участия в песенном конкурсе Евровидение-2019. Об этом в эфире Громадського заявила член правления Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) Александра Кольцова.



По ее словам, сейчас Общественное ведет переговоры с группой Kazka относительно участия в Евровидении. «Но мне кажется, сейчас, в этой ситуации - это кризис, в котором нет однозначного ответа, правильного, потому что общество разделено», - сказала Кольцова.

Она также отметила, что до 8-10 марта Общественное и представитель Украины должны представить организатору конкурса номер с раскадровкой.

На вопрос, может ли представлять Украину группа Kazka, или вообще никто не представлять, Кольцова ответила: «Это может быть никто».

Напомним, победу на нацотборе одержала певица MARUV с песней Siren Song.

25 февраля общественный вещатель (ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины») и певица MARUV, которая победила в национальном отборе на Евровидение, не пришли к согласию относительно участия в песенном конкурсе Евровидение-2019 по ряду причин.

Группа Freedom Jazz girls band, занявшая второе место в национальном отборе на «Евровидение-2019», отказалась от участия в песенном конкурсе.