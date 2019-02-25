Во время льготного периода в Украине было оформлено более 218 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

В ГФС напомнили, что 22 февраля завершился льготный период по применению пониженной ставки акцизного налога для растаможивания транспортных средств. Все декларации, которые граждане успели подать до 24 часов последнего дня действия льготного периода таможни ГФС отработают и оформят в пределах льготного режима.

Так, 22 февраля было подано на оформление около 700 автомобилей, за последние двое суток (23-24 февраля) в свободное обращение выпущено 160 транспортных средств. По предварительным оценкам, процесс льготного растаможивания завершится до четверга.

С начала действия льготного периода для растаможивания авто (25.11.2018) по состоянию на 24 февраля 2019 таможнями ГФС оформлено более 218 тыс. транспортных средств.

Из них почти 140 тыс. - авто с иностранной регистрацией, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей и находились в таможенных режимах временного ввоза или транзита. За их оформление уплачено более 8,65 млрд гривен, из которых почти 4,3 млрд грн - акцизный налог, 2,5 млрд грн - НДС и 0,772 млрд грн - пошлина.

Из этого количества 121,4 тыс. - это те автомобили, которые находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины. За них владельцы добровольно уплатили 1,031 млрд грн (8500 за каждое авто). Это освободило их от административной ответственности за несоблюдение требований таможенных режимов при ввозе транспортного средства с иностранной регистрацией, сроки и условия ввоза которого соблюдены.

Как сообщал ForUm, в госбюджет поступило почти 13,6 млрд гривен от льготного таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией.