Срок, отведенный Минкультом на переименование Украинской Православной Церкви, истекает 26 апреля. Это будет один из последних дней Великого поста - Страстная пятница.

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По принятому в декабре закону, все религиозные организации, у которых есть руководящие органы в стране-агрессоре, должны внести в свое название имя материнской организации, сообщает «Страна».

По логике законодателей, УПЦ теперь должна называться «Русская Православная Церковь в Украине». Однако в церкви так не считают и говорят, что никаких руководящих органов в Москве у них нет. Они никак не обозначены в уставе УПЦ. Поэтому переименовываться Церковь отказалась.

«На сегодняшний день отсутствуют любые законные основания для того, чтобы УПЦ сменила название или Министерство культуры это сделало. Сказано, что религиозные организации, которые не перерегистрируются или не подадут документы на изменение названия, то их устав теряет силу в части названия этой религиозной организации. Но она не прекращает свою деятельность, не ликвидируется, не пропадает и дальше будет существовать», - сообщил на пресс-конференции 21 февраля глава Синодального юридического отдела УПЦ Александр Бахов.

Также в УПЦ прокомментировали переходы общин в новосозданную ПЦУ. Несмотря на то, что еще с декабря поступают новости о миграции приходов, юридическую регистрацию ПЦУ получила лишь 30 января, что ставит под сомнение ранние переходы.

«Непонятно куда именно переходили церкви все это время, ведь ПЦУ зарегистрирована лишь вконце января. При этом нам известны некоторые факты того, что религиозные общины, которые заявили о своем переходе в ПЦУ, в реестре стали значиться как УПЦ КП. Такие случаи имеют место быть в Волынской и Тернопольской областях», - заявил Бахов.