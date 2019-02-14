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Никаких российских наблюдателей на президентских и парламентских выборах ни в каких международных миссиях в Украине не будет, заявила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

«Когда ЕС, США или UK отказывают кому-то в визе, визовые центры не дают никаких объяснений. Каждая страна руководствуется исключительно своими национальными интересами, решая, кого пускать, а кого нет на свою территорию», - написала она в Facebook.

«Это наше суверенное право – защищать Украину от представителей страны-агрессора, от тех, кто поддерживает войну на Донбассе и кражу Крыма, кто врет, что «нас там нет». Россияне не могут наблюдать за украинскими выборами до тех пор, пока РФ не отдаст нам Крым и Донбасс, не освободит наших заложников и военнопленных, не заберет свое оружие и технику и не уйдет», - подчеркнула политик.

Геращенко еще раз выразила глубокое беспокойство, что в официальном отчете БДИПЧ ОБСЕ по мониторингу президентских и думских выборов в РФ нет ни слова о фальсификации этих выборов в Крыму.

«И когда-то ОБСЕ будет стыдно за эти двойные стандарты. А Украина сегодня помогает ООН, СЕ, ОБСЕ и другим международным организациям не бояться и не забывать о своих принципах и уставах», - отметила вице-спикер.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада запретила наблюдателям из Российской Федерации принимать участие в избирательном процессе в Украине.

В МИД РФ заявили, что РФ не будет посылать своих представителей в Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ на выборы в Украине. 

13 февраля там заявили, что Россия направит своих кандидатов в состав краткосрочной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в Украине в соответствии с полученным приглашением.

 
ForUm

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