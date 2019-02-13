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Сегодня, 13 февраля, правительство поддержало инициативу Минэкономразвития и прекратило для Украины действие соглашения, которым в 1992 году создавалась Консультативная экономическая рабочая комиссия при Совете глав государств и Совете глав правительств СНГ, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

По результатам совместного анализа Минэкономразвития и МИД соответствующее соглашение потеряло свое практическое значение в 1992 году в связи с созданием Координационно-консультативного комитета СНГ, который прекратил свою деятельность в декабре 2000 года.

Соответствующее решение правительства позволит привести договорно-правовую базу в рамках СНГ в соответствии с современными реалиями.

Напомним, 9 мая 2018 Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал указ об отзыве представителей страны из всех уставных органов СНГ. В августе представительство Украины при СНГ было закрыто.

6 февраля посол Украины в Минске Игорь Кизим заявил о завершении процесса выхода Киева из координационных органов Содружества независимых государств.
ForUm

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