И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявляет, что 13 февраля поедет в Кабинет Министров для того, чтобы разблокировать работу Минздрава.

Об этом она сообщила на брифинге, передает «Украинская правда».

Супрун напомнила, что Окружной админсуд до сих пор не вынес решение по ходатайству Кабмина об отмене временного запрета ей исполнять обязанности министра здравоохранения.

«Мы воспринимаем это как намеренное затягивание процесса. Работа министерства заблокирована уже неделю. Мы требуем, чтобы судья немедленно объявил решение», - сказала она.

Супрун также добавила, что сразу после брифинга поедет в Кабмин, чтобы решить вопрос разблокирования деятельности МОЗ.

«После пресс-конференции я еду в Кабмин. Сегодня есть заседания правительства, и мы будем решать этот вопрос. Министерство будет разблокировано», - сказала Супрун.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина, заявила, что из-за блокирования работы Минздрава страдают больные.

«Эти люди держат в заложниках не нас, а больных. За каждой нашей подписью стоит человеческая жизнь», - сказала Стефанишина.

Она пояснила, что в настоящее время Минздрав не может завезти в регионы лекарства для онкобольных, притом что есть лекарства, которые имеют очень короткий срок годности.

«Они просто лежат на складах. У нас вспышка кори, а мы не можем развести вакцины для военных. Через месяц у нас не будет вакцин в регионах от полиомиелита, вакцины стоят на складе и не могут поехать в регионы. Больные не могут поехать за границу на операцию», - сказала Стефанишина.

Как ранее сообщал ForUm, 5 февраля Окружной административный суд Киева запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. В суде подчеркнули, что такое решение принято в связи с наличием у нее иностранного гражданства. Иск подал нардеп-радикал Игорь Мосийчук.

11 февраля Суд не вынес решения по ходатайству, которое подало Министерство юстиции Украины от имени правительства об отмене Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.