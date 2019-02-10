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Вчера, 9 февраля, в Одессе двоим пленным украинским морякам присвоили первичные офицерские звания лейтенантов, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

По данным Минобороны, пленные моряки являются выпускниками курса Института Военно-морских сил Национального университета Одесская морская академия.

«Среди сегодняшних выпускников - захваченные в плен 25 ноября 2018 Российской Федерацией курсанты Богдан Головаш и Владислав Костышин», –  говорится в сообщении.

Лейтенантские погоны и кортики родителям пленных курсантов вручал командующий Военно-морских сил ВСУ Игорь Воронченко.

Командующий ВМС сообщил, что курсанты Костышин и Головаш на захваченных катерах проходили военную стажировку.

Как сообщал ForUm, 27-28 ноября 2018 года в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

На них заведено дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения).

Все 24 моряка были переведены в Москву. Они объявили себя военнопленными.

15 и 16 января Лефортовский продлил им сроки ареста.

 
ForUm

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